СБУ вызывает "на беседу" шахтеров Донбасса, которые посмели бастовать и требовать зарплату

15.03.2018 13:11

Служба Безопасности Украины взялась за «обработку» горняков Донетчины из ГП «Селидовуголь», а также лидеров Независимого профсоюза горняков Украины, которые месяц назад вышли на протесты, чтобы добиться выплаты задолженности по заработной плате.

СБУ обвиняет Независимый профсоюз горняков в организации шахтерских протестов.

Служба Безопасности Украины обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с письмом, в котором сообщила, что Независимый профсоюз горняков Украины организовал забастовку шахтеров ГП «Селидовуголь» и девятидневную голодовку активистов в здании Минэнергоугля. Уже сейчас сотрудники СБУ в Покровске на Донетчине телефонными звонками вызывают шахтеров «Селидовугля» на «профилактические беседы», рассказал ИА «Вчасно» лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Михаила Волынца, таким образом спецслужбы провоцируют власть на расправу над Независимым профсоюзом.

«Забастовка шахтеров ГП «Селидовуголь» была стихийной, - сказал профсоюзный лидер. - И на момент начала протестов задолженность перед горняками составляла 213 миллионов гривен. На данный момент задолженность по зарплате на ГП «Селидовуголь» - 107 миллионов 723 тысячи гривен, причем 34,5 миллиона горнякам должны еще за 2015 год».

Таким образом, шахтеры вынуждены были выбивать тяжелым и опасным трудом заработанные деньги.

Также горняки «Селидовугля» требовали повышения заработной платы — сегодня зарплата подземного рабочего составляет около 8 тысяч гривен. Для сравнения — такую сумму получают в Киеве операторы «Новой пошты», работа которых несравнима с тяжелым и опасным трудом шахтера.

Помимо этого, в требования бастующих горняков входил возврат ГП «Селидовуголь» перспективных угольных пластов, которые еще во времена Януковича были незаконно переданы частным структурам. Теперь государственные шахты не могут работать на угольных пластах, потому что те принадлежат сторонним фирмам. И за их разработку предприятие вынуждено платить частной компании. Причем, буквально под носом голодающих шахтеров, эти пласты были перепроданы — от одной частной фирмы к другой.

Но об этих махинациях, ровно как и о коррупции в угольной отрасли и о структуре «смотрящих», которая грабит государственные шахты, в письме СБУ нет ни слова.

«Создается впечатление, что СБУ не борется с коррупцией и не беспокоится об энергетической безопасности Украины, а ищет виновных среди шахтеров и провоцирует власть на расправу над Независимым профсоюзом горняков, - говорит Михаил Волынец. - Своими действиями СБУ добьется того,что демократические страны будут вынуждены внести в санкционные списки отдельных представителей власти из-за нарушения международных норм и стандартов. В том числе, из-за нарушения конвенций МОП №95, когда не выплачивается зарплата, или №87, которая предусматривает право работников объединяться в профсоюзы».

По словам Михаила Волынца, его также пригласили на «беседу» в СБУ.

«Меня вызвал на «беседу» полковник СБУ, я сегодня пойду на эту встречу, чтобы узнать, что именно происходит и каких действий со стороны спецслужб можно ожидать», - сказал профсоюзный лидер.

В то же время глава НПГУ призвал горняков игнорировать звонки спецслужбы.

«Мы предупреждаем шахтеров, что они не обязаны ходить на такие вызовы, по звонку, пусть представители СБУ отправляют повестки, - сказал Михаил Волынец. - Мы, в свою очередь, готовы предоставить шахтерам юридическую поддержку. Также мы проинформируем международные организации о противоправных действиях СБУ и примем все меры, чтобы виновные в этой провокации понесли ответственность и были наказаны».

Глава местного отделения НПГУ в Селидово и Новогродловке Виктор Трифонов рассказал ИА «Вчасно», что горняков «Селидовугля» дейтсвительно вызыват в СБУ.

«Вчера вечером члены профсоюза сообщили мне, что несколько шахтеров получили вызовы в Красноармейское СБУ, — рассказал Виктор Трифонов. — Людей по телефону пригласили на беседу. Мне таких звонков не поступало, наверное потому, что я знаю, как себя вести и отвечать на их вопросы. Я категорически против того, чтобы люди ходили на такие «беседы», потому что эти вызовы необходимо фиксировать, записывать. Чтобы не получилось так, что человек пошел на встречу с ними и пропал».