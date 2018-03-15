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Ситуация на блокпостах сегодня, 15 марта
15.03.2018 08:57
Информация от погранслужбы Украины
Сегодня автоочередь на въезд-выезд следующая:
Майорск в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 40.
Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк 50.
Новотроицкое по 5 авто в оба направления.
Гнутово в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 20.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
7.41 Стою на Майорске в сторону Горловки, очередь 80 машин движение слабое.
КПВВ «Марьинка»
7.50 В сторону Марьинки авто много. Стоят в два ряда. Один раз продвинулись. На Александровке стоят родственники на авто.
КПВВ «Новотроицкое»
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, очередь, очевидец, блокпост
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