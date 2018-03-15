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Террористы "Л/ДНР" массово сдаются в плен ВСУ: российские оккупанты напуганы беспорядками на Донбассе - "ИС"

15.03.2018 11:35
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Террористы "Л/ДНР" массово сдаются в плен ВСУ: российские оккупанты напуганы беспорядками на Донбассе - "ИС"

Российские оккупанты отчаянно пытаются противостоять массовой сдаче участников незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" в плен бойцам АТО. Эксперты группы "Информационное сопротивление" рассказали, что главари "Л/ДНР" пытаются препятствовать массовой сдаче сепаратистов в плен ВСУ, передает "Диалог.UA".

Отмечается, что после последних фактически добровольных сдач боевиков в районе Горловки и соседней Светлодарской дуги руководство террористов принялось активно пугать подчиненных пытками со стороны бойцов АТО. Более того, в качестве доказательства в ОРДЛО приводится фото Торопкина, недавно погибшего под Мариуполем и переданного "ДНР".

Однако на самом деле во время боя в голову террориста попало минимум 2 пулеметные пули, поэтому его лицо действительно было сильно искалечено. Напомним, захват в плен наемника "ДНР" раскрыл настоящий хаос в рядах оккупантов на Донбассе.



Теги: Россия, Донбасс, плен, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, террористы
 
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