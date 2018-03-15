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Украина потребовала от боевиков ОРДЛО возвращения Дебальцево
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе настаивает на возвращении Дебальцево Донецкой области под контроль Украины. Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что контроль украинских сил над Дебальцево предусмотрен Меморандумом от 19 сентября 2014 года, передает donpress.com.
Также, она напомнила о необходимости демилитаризации ряда прифронтовых населенных пунктов и создании зон безопасности в приграничных районах.
Олифер отметила: «Меморандум от 19 сентября 2014 следует выполнить в полном объеме — это, в том числе, вопросы соблюдения линии разграничения, которая была установлена этим документом и предусматривала, в частности, украинский контроль над г. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского, Саханки, Кумачово, Новоазовского».
По ее словам, всеобъемлющий мир в Донбассе возможен при осуществлении влияния России над группировками «ЛДНР», в том числе, прекращение поставок вооружения и топлива боевикам, поставок наемников, вывод российского вооружения и военнослужащих из конфликтного региона и обеспечение беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к приграничным районам.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Дебальцево, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, Минские договоренности, СММ ОБСЕ
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