Украина потребовала от боевиков ОРДЛО возвращения Дебальцево

15.03.2018 07:22

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе настаивает на возвращении Дебальцево Донецкой области под контроль Украины. Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что контроль украинских сил над Дебальцево предусмотрен Меморандумом от 19 сентября 2014 года, передает donpress.com.

Также, она напомнила о необходимости демилитаризации ряда прифронтовых населенных пунктов и создании зон безопасности в приграничных районах.

Олифер отметила: «Меморандум от 19 сентября 2014 следует выполнить в полном объеме — это, в том числе, вопросы соблюдения линии разграничения, которая была установлена этим документом и предусматривала, в частности, украинский контроль над г. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского, Саханки, Кумачово, Новоазовского».

По ее словам, всеобъемлющий мир в Донбассе возможен при осуществлении влияния России над группировками «ЛДНР», в том числе, прекращение поставок вооружения и топлива боевикам, поставок наемников, вывод российского вооружения и военнослужащих из конфликтного региона и обеспечение беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к приграничным районам.