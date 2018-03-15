Главная / Новости / Донецкая область / В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП
Последние новости раздела
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП
15.03.2018 18:20
Трагедия произошла утром 15 марта в Доброполье. Очевидцы сообщили, что слышали в многоэтажном доме в квартире на третьем этаже взрыв. Как стало известно, один человек погиб, передает "Диалог.UA".
В Нацполиции заявили, что в момент взрыва внутри квартиры находился 23-летний мужчина и его бывшая жена.
Мужчина погиб на месте, а 30-летняя пострадавшая получила ранения, была доставлена в больниц, но дальнейшая госпитализация ей не понадобилась. Предположительно, взрывчатый предмет погибший мог приобрести у одного из местных, который задержан.
Уголовное дело начато по ст. 263 и ст.115 с пометкой "самоубийство" УК Украины.
Теги: Донецк, Донбасс, трагедия, взрыв, уголовное дело, гибель, самоубийство, ЧП, АТО, Нацполиция
Читайте также:
- От взрыва погиб военный в Бердянске
- Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва в больнице Донецка
- В Донецке не видят угрозы террористических атак
- В оккупированном Донецке возле жилой многоэтажки прогремел сильный взрыв - есть пострадавший
- "Готовьте труповозки". "Днепропетровские" террористы рассказали о взрывном устройстве
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- Украина готова обменять 20 россиян на незаконно удерживаемых Москвой политзаключенных21:26
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Треть украинцев хотела бы покинуть страну 20:01
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Россию будут душить медленно, война закончится не раньше 2030 года - Алексей Арестович. ВИДЕО12:50
- Отказ от сахара ведет к необратимым изменениям в организме12:28
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта09:49
- Найдена смертельная опасность оливкового масла09:24
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз09:19
- 15 марта: какой сегодня праздник09:10
- Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка22:21
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс