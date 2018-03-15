В зоне АТО ликвидировали боевика «Таблетку»

15.03.2018 17:20

В зоне АТО во время боевых действий ликвидирован боевик «ЛДНР» Носко Денис Владимирович, более известный по позывному «Таблетка».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что «Таблетка» родился 15/085/87 в Ивановке Луганская области, передает donpress.com.

В социальных сетях близкие и сослуживцы боевика сообщают, что он был ликвидирован 11 мая 2018. Данные о Власове внесены в базу сайта «Миротворец».