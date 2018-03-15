Вот так курорты! Мелекино и Белосарайская Коса тонут в мусоре. ВИДЕО

15.03.2018 07:59

Села Мелекино и Белосарайская Коса (Мангушский р-н, Донецкая обл.) утопают в мусоре. Местным жителям некуда выбрасывать бытовые отходы. С улиц поселков исчезли все контейнеры.

Контейнеры для сбора бытовых отходов с улиц Мелекино коммунальщики убрали два дня назад. Куда теперь выбрасывать мусор, местная жительница Алла не знает. Говорит, если баки не вернут, село превратится в свалку. «На улицу будем выносить. А куда? Вывозить нам некуда. Просто будем ставить на улицу и загрязнять свое собственное село», – сказала она.

Квитанции за вывоз мусора женщина оплачивает вовремя. Нет задолженности и у другого жителя Геннадия. «Не платят эти, кто держит пансионаты, частные пансионаты, мини-пансионаты. Они оформлены как дачи», – считает мужчина.

Коммунальщики оправдываются, что убрать контейнеры с улиц – вынужденная мера. Говорят, за летний сезон вывозят до 15 тыс. кубов бытовых отходов. Из них оплачивается только третья часть. Долг жителей Мелекино и соседней Белосарайской Косы за вывоз мусора – больше 300 тыс. грн. И чтобы задолженность не накапливалась, предлагают установить индивидуальные баки на несколько человек. Условия обслуживания, обязанности сторон – прописать в договоре. «С условием того, что вывоз каждого контейнера будет оплачен. Пусть население на 5-10 человек соседи собираются, чтобы поставили им мусорный контейнер, они будут оплачивать его вывоз», – рассказал руководитель коммунально-курортного предприятия Мелекинского сельсовета Виталий Баклажков.

Стоимость вывоза одного контейнера – 150 грн. Но предложение сельсовета поддержали не все местные жители. «Я ж его за день не наполню. Месяц будет стоять, вонять», – сказал мужчина.

Если большинство жителей поселков будут против установки индивидуальных контейнеров, коммунальщики начнут работать по старой схеме – подворовому сбору мусора. Но при этом введут штрафы для неплательщиков. «Каждый конкретно человек, каждое конкретное домовладение будет иметь договор и у этих людей будем забирать мусор. Те же, кто не будет заключать договора, по всей видимости будут подвержены административным взысканиям», – сообщил председатель Мелекинского сельсовета Владимир Попович.

Устанавливать контейнеры или вернуться к подворовому сбору отходов местные власти решат на коллегиальной встрече. Ее обещают провести в ближайшее время.

Источник Донецкие новости.

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