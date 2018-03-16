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«Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»
16.03.2018 12:30
«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов вручил сегодня орден «За верность долгу» главарю ОРДО Александру Захарченко.
Так, на «церемонии» отметили: «Указом Главы Республики Крым за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории ДНР и весомый вклад в защиту жителей Донбасса, государственной наградой Республики Крым „За верность долгу“ награждается Глава ДНР Александр Захарченко».
Аналогичную «награду» получил и «председатель Народного совета ДНР» Денис Пушилин.
В свою очередь, Захарченко вручил «ордена Дружбы» Сергею Аксенову и «председателю Совета министров» Крыма Владимиру Константинову.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, ДНР, Захарченко
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