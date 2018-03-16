- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО16:30
- В Донбассе ликвидирован боевик из «Оплота»13:33
- Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей13:15
- «Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»12:30
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей
Помощь ВПЛ готовит Международная гуманитарная организация Save the Children в рамках проекта «Папа для Украины».
21 марта у всех внутренне перемещенных лиц, проживающих в Константиновке, есть возможность получить денежную помощь на покупку вещей от Международной гуманитарной организации. Именно в этот день в Управлении соцзащиты населения (ул. Громова, 14, актовый зал на втором этаже) с 09.00 до 14.00 будет проходить регистрация на получение вознаграждения.
Как отмечают организаторы, помощь могут получить переселенцы с несовершеннолетними детьми, семьи с детьми с особыми потребностями или хроническими заболеваниями, многодетные семьи (3 и более детей), семьи, имеющие низкий доход (менее 1600 грн на члена семьи) - справка о доходах обязательна, семьи с детьми под опекой, семьи с одним кормильцем (мать одиночка, вдова / вдовец).
При себе иметь: ручку, копию паспорта, ИНН, свидетельства о рождении детей и всех документов, подтверждающих статус (справка ВПЛ, справка о заболевании, инвалидности, решение суда об опеке и т.д.), копия трудовой книжки, справка о доходах (из налоговой) за последние 6 мес., справка из города обучения ребенка или детского сада.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, деньги, переселенцы
- Горожане обвиняют энергетиков в "оккупации"
- Денежные призы и путевки в лагеря отдыха получили 20 одаренных школьников Константиновки
- Внук "кинул" деда, обнулив его банковский счет
- В Борисполе мужчина пытался вывезти в носках 182 тысячи евро
- Казна Константиновки страдает из-за "теневиков"
- В Константиновке на ремонт автодорог и тротуаров потратят 42 миллиона
- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
- В Луганске частично отключилось электричество. Почти нет связи17:22
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО16:30
- В «ЛНР» появится «народный трибунал»15:40
- В Донбассе ликвидирован боевик из «Оплота»13:33
- Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей13:15
- «Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»12:30
- Под оккупированным Луганском боевики согнали 160 грузовиков и 50 танков11:47
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- Субсидии в Украине: что готовят для «мертвых душ»19:25
- Россиян не допустят в Украине к дипучреждениям для участия в выборах19:07
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения18:53
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Отравление Скрипаля: генсек НАТО указал на ошибку России18:10
- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
- МИД: Венгрия вплотную подошла к красной линии17:40
- В Луганске частично отключилось электричество. Почти нет связи17:22
- «Укртрансгаз» сообщил о сокращении объема газа в ПХГ17:10
- Польша манит украинцев - трудоустройство для граждан Украины значительно упростят16:48
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Медики опровергли популярные мифы о холестерине08:00
- Россию будут душить медленно, война закончится не раньше 2030 года - Алексей Арестович. ВИДЕО12:50
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Кто вы — энергетический вампир или донор