Армия правоохранителей вышла на улицы Донетчины

17.03.2018 08:20

Около 1000 полицейских, военнослужащих Нацгвардии Украины и представителей общественных формирований будут охранять покой жителей подконтрольной части Донецкой области в выходные.



Вчера на главных площадях населенных пунктов стражи порядка публично заслушали требования к несению службы. Руководители территориальных подразделений полиции выстроили подчиненный состав, который в составе пеших, автопатрулей и групп реагирования полиции обеспечивать безопасность граждан в выходные, чтобы доказать главные задачи. Среди них - изъятие из незаконного оборота опасных и запрещенных предметов и веществ, выявления лиц, находящихся на украинской территории с нарушением миграционного законодательства, немедленное прекращение любой правонарушений и мгновенное реагирование на все сообщения граждан.



После инструктажа правоохранители отправились на места несения службы. Так, наряды полиции патрулируют улицы населенных пунктов, железнодорожные и автовокзалы, почтовые отделения. Также несут службу на стоп-контролях (блокпостах) региона и на стратегически важных объектах и тому подобное.