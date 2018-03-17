- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
Атаки на Донецкую фильтровальную станцию продолжаются
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 марта), обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не утихают.
Вечером 14 марта камера СММ на ДФС (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с востока на запад, 2 снаряда с запада на восток и 1 снаряд с востока на запад, а затем в общей сложности 6 взрывов неопределенного происхождения и 17 снарядов с запада на восток — все в 0,5–3 км к югу. На следующий день эта же камера зафиксировала 2 снаряда с запада на восток, 1 снаряд с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–3 км к югу.
СММ вновь содействовала обеспечению доступа и проезду сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к и из Донецкой фильтровальной станции; наблюдатели также осуществляли мониторинг ситуации с безопасностью с территории станции. Со своей позиции вблизи станции члены патруля Миссии слышали нарушения режима прекращения огня.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
На этой неделе персонал ДФС дважды попадал под обстрел. Раненых нет, но пострадал транспорт КП "Компания "Вода Донбасса".
Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
- Провокации и имитация: стало известно о подлости боевиков ОРДО
- Окупанти Донбасу не хочуть, щоб Донецька фільтрувальна станція працювала без збоїв
- Кошмары у Донецкой фильтровальной станции: обстрелы, бронежилеты и фейковый "Правый сектор"
- СММ ОБСЕ показала огненное "перемирие" у Донецкой фильтровальной станции
- Донецкая фильтровальная станция: более 200 обстрелов и 38 дней остановки только в этом году
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"13:54
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор