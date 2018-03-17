Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину

17.03.2018 11:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину

В Госпогранслужбе Украины заявили о задержании двух граждан Украины в районе линии разграничения на Донбассе.

В КПВВ "Гнутово" пограничным нарядом Донецкого отряда выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданки Украины, которая направлялась с временно оккупированной территории Украины. Задержанную нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции.

А в КПВВ "Майорск" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" ускоренного досмотра транспортного средства за вознаграждение в виде ваучера пополнения мобильного счета. В итоге им занялись представители Нацполиции.

Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично, а один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями. Правда, позже пограничники приизнали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту ГПСУ, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".



Теги: Донбасс, пограничники, задержание, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх