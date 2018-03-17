Ходаковский рассказал, как готовилась война на Донбассе

17.03.2018 17:10

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский уверяет, что к войне на Донбассе готовились заранее. И делалось это в то время, когда весной 2014-го пророссийские толпы изображали в регионе массовость для телекамер.



"Был 14-й год, относительный подъем. Люди приходили, люди заражались общей атмосферой, ходили большими организованными толпами по улицам. Но мы не совсем принимали в этом участие, потому что мы готовились к более тяжелой фазе нашего протеста на Донбассе, - мы готовились к войне", - признался Ходаковский.



По его словам, "то, что война должна была прийти – это говорил и прогноз, говорил анализ ситуации, это говорила люба информация фактовая, которая поступала к нам".



Террорист признается, что пока одни митинговали ("нужно было показать картину, показать массовость, показать процесс, так сказать"), другие "совершали свои маневры по территории области". "Мы проезжали кордоны из украинской милиции, украинских военнослужащих. Когда мы перевозили военный хлеб (вооружение и боеприпасы), мы таскали это все в угольных мешках, возили в Славянск, помогали Стрелкову (бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк; позже был отозван назад, в РФ, в данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса- прим. ред.). Мы в ящиках из-под рыбы из-под Новоазовска что-то там таскали и туда возили. Это был такой процесс, который никто не видел и никто видеть не должен был", - вспоминает Ходаковский.



При этом, по словам террориста, поддержка населения военному противостоянию сепаратистов с защитниками Украины оказалась очень низкой.

Напомним, что Ходаковкий грозил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну". Он также прокомментировал новое перемире, которое началось 5 марта.

Также Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса.

По словам Ходаковского, в "ДНР" из-за коррупции и системного воровства "местных властей" в ближайшем будущем начнется еще более сильное давление на предпринимателей, что спровоцирует отток людей из "республики". А еще он признал, что украинская армия в плане технического вооружения переигрывает "армию ДНР" в разы.

Читайте также:

Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко

Ходаковский рассказал, что сделает с Захарченко и его "совсем близкими"

Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"