Экологическая катастрофа: есть два варианта решения проблемы Донбасса

17.03.2018 16:05

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 70% источников питьевой воды непригодны для использования.



"У нас есть данные исследования, которые мы проводили на нашей территории, временно оккупированных территориях и в России. И сегодня имеем данные, что 70% источников питьевой воды на оккупированной территории уже не пригодны для использования", – сказал Грымчак на UATV.



По его словам, есть несколько составляющих экологических проблем в Донецкой области, но самые кричащие – это затопленные шахты.



"В затопленной шахте, где вода не откачивается и под высоким давлением поднимается на поверхность, происходит ее минерализация. Фактически эта вода убивает все живое – деревья, траву, все. А первым поднимается на поверхность метан, что может привести к взрывам, – отметил Грымчак. - У нас есть данные замеров воды реки Северский Донец, которые были до линии разграничения и в России. Уровень минерализации воды отличается в 8 раз. У нас есть два варианта: решать уже имеющиеся проблемы или разработать стратегию для предотвращения экологической катастрофы в будущем".