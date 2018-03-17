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Как обманывают жителей Мариуполя
В трех районах Мариуполя обратились в полицию жертвы мошенников. Около 16 тысячами гривен завладели злоумышленники, обманув двух женщин и мужчину.
В Левобережное отделение полиции обратилась 56-летняя женщина, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и назвался представителем банка. Сообщил о блокировании ее банковской карты, он рассказал, что необходимо сделать и какие смс отправить, чтобы "разблокировать карточку". После этого со счета женщины исчезли 7000 гривен.
Похожий случай произошел с 63-летним жителем Центрального района. Неизвестный по телефону представился службой безопасности банка и в ходе беседы предложил провести подтверждения наличия банковской карты и данных, что якобы "делается банками для профилактики мошенничества". Через некоторое время со счета заявителя исчезли деньги - почти 4000 гривен.
Продолжаются и "липовые" телефонные звонки по поводу якобы задержания правоохранителями близких родственников.
В Кальмиусское отделение полиции обратилась 62 летняя женщина, которая рассказала о звонке неизвестного. Представившись полицейским, тот заявил, что сына женщины задержали за правонарушение. Для его освобождения необходимо перечислить деньги на один из банковских счетов. Находясь в шоковом состоянии потерпевшая не догадалась сразу позвонить сыну, и перевели все деньги что у нее были (5 тыс. грн.). Позже выяснилось, что никто сына не задерживал.
По данным фактам были возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Правоохранители предупреждают об опасности и приводят характерные примеры действий современных мошенников:
- под видом работников социальной службы, которые приносят пенсионеру так называемую "гуманитарную помощь" в виде продуктовых наборов или денежной суммы, в процессе общения выведывают места хранения сбережений и похищают их;
- под видом работников банковских учреждений, которые рассказывают о взломе системы охраны или предоставления услуг;
- "ваш родственник в тюрьме", когда злоумышленники требуют деньги за "освобождение от ответственности";
- онлайн-покупки, когда просят внести предоплату в полном размере за несуществующий товар;
- смс-сообщение о выигрыше.
Полицейские призывают быть бдительными, все операции проводить в отделениях банка, не открывать дверь незнакомым и проверять интернет-продавцов.
Если Вы все же стали жертвой мошенников, звоните по телефону "102".
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, мошенники
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