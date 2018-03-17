КПВВ на Донбассе штурмуют динамично

17.03.2018 08:04

Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения на Донбассе, оставался 15 марта динамичным. Но - на уровне предыдущих суток.



По данным Госпогранслужбы Украины, через КПВВ вчера последовало 40,9 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 9205 человек и 1110 транспортных средств;



"Марьинка" - 9410 человек и 1705 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 8200 человек и 1530 транспортных средств;



"Гнутово" - 4400 человек и 1010 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 9665 человек.