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Миротворцы для Донбасса: Россия готовит подмену?
Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай не исключает, что российских военных хотят ввести в миротворческих контингент ООН на Донбассе под видом белорусских миротворцев.
По словам Гая, несколько дней назад российские войска перекрыли трассу в Беларуси. На перекрестках установили бронетехнику и личный состав без опознавательных знаков.
"Я поговорил с старшими по званию товарищами о возможных причинах и вот к какие интересные мысли были высказаны, - пишет Гай на своей странице в Фейсбуке. - Трасса Минск, Барановичи, Берёза, Брест. В Барановичи есть аэродром и авиаремонтный завод. Вокруг Березы около 400-500 кв.км болот как с белорусской стороны так и с нашей. Вероятно, что управление беспилотниками руководят с Березы, а взлетают те с Барановичи. Есть предположение, что противник проводит мониторинг польской стороны, где американцы ставили систему ПРО. Поэтому россияне без опознавательных знаков. Не исключён вариант, что российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов. Дадут им белорусские паспорта и вперёд на Донбассе с миссией ООН. Лукашенко же заявил, что готов отправить 10% своих войск".
По словам Гая, белорусы на международных встречах говорят о готовности выставить порядка 10000 миротворцев.
"Зная их слабый уровень подготовки по этой тематике - маловероятно. Вероятность подмены таким образом растет", - отмечает Гай.
Между тем, в комментариях Мирославу напоминают, что официальный Киев выступил категорически против присутствия в миротворческой миссии на Донбассе стран, лояльных к РФ. А Беларусь относится именно к таковым, несмотря на периодические демарши Лукашенко против Кремля.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, ООН, миротворцы
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