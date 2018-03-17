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Архив - Донецкая область

На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел

17.03.2018 18:19
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На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел

Сегодня, 17 марта, на Донбассе в период с полуночи до шести вечера зафиксирован один обстрел.

Из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня украинские воины не пострадали, уверяют в пресс-центре штаба АТО.



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, оккупанты
 
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