На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел

17.03.2018 18:19

Сегодня, 17 марта, на Донбассе в период с полуночи до шести вечера зафиксирован один обстрел.



Из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня украинские воины не пострадали, уверяют в пресс-центре штаба АТО.