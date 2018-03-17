- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
- Жебривский рассказал о перевозках через линию разграничения мебели переселенцев17:54
- Порошенко на Донбассе подписал важные законы17:38
- Ходаковский рассказал, как готовилась война на Донбассе17:10
- В Красногоровке восстали против решения областной власти16:29
На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт
Полиция подконтрольной части Донецкой области сообщила, что с начала года уменьшилось (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество ДТП с пострадавшими. При этом резко выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта.
Заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования патрульной полиции Андрей Францишко отметил, что в этом году количество ДТП с пострадавшими снизилось на Донетчине на 7%. Однако, несмотря на повышение безопасности на дорогах, на 21% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также количество травмированных. Так, в Мариуполе в результате ДТП с автобусом 1 человек погиб, 19 пострадали.
Полицейский очертил проблемные вопросы, от которых зависит безопасность на дороге. Во-первых, это нелегальные перевозчики, которые возят людей на неисправных автобусах, создавая угрозу для их жизни и здоровья. Наиболее остро это ощущается на КПВВ. Только с начала года полицией зарегистрировано 125 нарушений в сфере пассажирских перевозок.
Еще один фактор риска - разрушение дорог вследствие движения тяжеловесного и негабаритного транспорта. За два месяца полицейские привлекли к ответственности 12 водителей, которые ехали с перегрузкой. Однако на сегодня отсутствуют определенные мест для размещения габаритно-весовых комплексов для контроля за проездом фур, а также площадки для содержания транспорта, задержанного за превышение весовых норм.
Сейчас габаритно-весовые комплексы, где несут службу полицейские совместно с представителями "Укртрансбезопасности", выставлены у блокпостов, что мешает движению транспорта и создает очереди.
Теги: Донбасс, полиция, ДТП, перевозчики
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
- Жебривский рассказал о перевозках через линию разграничения мебели переселенцев17:54
- Порошенко на Донбассе подписал важные законы17:38
- Ходаковский рассказал, как готовилась война на Донбассе17:10
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Эксперт рассказал, как Украине быстрее стать членом НАТО19:40
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
- Жебривский рассказал о перевозках через линию разграничения мебели переселенцев17:54
- Порошенко на Донбассе подписал важные законы17:38
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации