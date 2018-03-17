На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт

17.03.2018 20:00

Полиция подконтрольной части Донецкой области сообщила, что с начала года уменьшилось (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество ДТП с пострадавшими. При этом резко выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта.



Заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования патрульной полиции Андрей Францишко отметил, что в этом году количество ДТП с пострадавшими снизилось на Донетчине на 7%. Однако, несмотря на повышение безопасности на дорогах, на 21% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также количество травмированных. Так, в Мариуполе в результате ДТП с автобусом 1 человек погиб, 19 пострадали.



Полицейский очертил проблемные вопросы, от которых зависит безопасность на дороге. Во-первых, это нелегальные перевозчики, которые возят людей на неисправных автобусах, создавая угрозу для их жизни и здоровья. Наиболее остро это ощущается на КПВВ. Только с начала года полицией зарегистрировано 125 нарушений в сфере пассажирских перевозок.



Еще один фактор риска - разрушение дорог вследствие движения тяжеловесного и негабаритного транспорта. За два месяца полицейские привлекли к ответственности 12 водителей, которые ехали с перегрузкой. Однако на сегодня отсутствуют определенные мест для размещения габаритно-весовых комплексов для контроля за проездом фур, а также площадки для содержания транспорта, задержанного за превышение весовых норм.



Сейчас габаритно-весовые комплексы, где несут службу полицейские совместно с представителями "Укртрансбезопасности", выставлены у блокпостов, что мешает движению транспорта и создает очереди.