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Архив - Донецкая область

На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"

17.03.2018 18:41
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На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"

В Мирнограде (бывший Димитров, что на Донетчине) сотрудники местного отделения полиции задержали местного жителя, который хранил боевую гранату.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что 42-летний местный житель хранит дома боеприпасы. С целью проверки указанной информации и получив постановление суда на проведение обыска, стражи порядка посетили подозрительного. Во время обыска информация подтвердилась. В присутствии понятых была изъята граната Ф-1 с запалом.

Владелец запрещенного предмета объяснил полицейским, что гранату он нашел на окраине города и решил оставить себе. "Я хранил ее в качестве сувенира и использовать не собирался", - оправдывается мужчина. Показания правонарушителя будут проверены в ходе предварительного расследования.

Опасный "сувенир" изъят и направлен на экспертизу, а в отношении его владельца открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Таким образом, подозреваемый может отправиться за решетку на срок до 7 лет.



Теги: Донбасс, полиция, граната, Мирноград
 
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