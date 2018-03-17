- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции
Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай привел ряд факторов, которые демонстрируют, что ситуация на Донбассе, где установилось относительное затишье, вот-вот может вспыхнуть.
По данным Гая, украинских волонтеров и журналистов в последнее время массово "забанили" в соцсетях. Ярослав отмечает, что в Сети "видна активность ботов - они массово добавляются к украинским ЛОМАМ и работникам медиа".
"Мало того, в РФ армия приведена в повышенную боевую готовность, эксперты связывают это с выборами Путина. Распоряжения о казарменном положении даны, по крайней мере, до 20-го числа, - продолжает Гай. - Также есть информация, что 11 марта в зону ответственности 2 омсбр 2АК прибыли представители российского подразделения, занимающегося информационными операциями. Предположительно, их работа будет направлена на усиление дискредитации сил АТО в преддверии выборов президента в РФ".
Кроме того, поступают сообщения, что боевики планируют переместить пункт пропуска из Станицы Луганской в Счастье, предполагая возможную эскалацию боевых действий в районе Станицы Луганской.
"Предположительно для организации подобных провокаций и прибыли российские офицеры информационно-психологических операций, - продолжает Мирослав. - Хотят обвинить Украину в использовании российских выборов для проведения военных операций как наглядный пример важности Путина как фактора крепкой руки и контроля. А также создать повод и почву для расширения гибридной агрессии России против Украины".
Напомним, что согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) на этой неделе оккупанты делали съемки постановочных обстрелов.
Теги: Россия, Донбасс, опасность, военные, Мирослав Гай, оккупанты, провокации
- Донбасский фронт: откуда ждать беды?
- Оккупант Путин заявил, что украинских военных на Донбассе считают оккупантами
- Росія сама вбиває окупантів Донбасу старими продуктами та непридатними до застосування боєприпасами
- У Генштабі назвали кількість російських військових на Донбасі
- В опасности все регионы Украины: стало известно о планах России
- Российский журналист после посещения Донецка: "Когда они ворвались к нам в квартиру, у них был довольно кровожадный настрой"
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор