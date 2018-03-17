Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции

17.03.2018 13:13

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай привел ряд факторов, которые демонстрируют, что ситуация на Донбассе, где установилось относительное затишье, вот-вот может вспыхнуть.



По данным Гая, украинских волонтеров и журналистов в последнее время массово "забанили" в соцсетях. Ярослав отмечает, что в Сети "видна активность ботов - они массово добавляются к украинским ЛОМАМ и работникам медиа".



"Мало того, в РФ армия приведена в повышенную боевую готовность, эксперты связывают это с выборами Путина. Распоряжения о казарменном положении даны, по крайней мере, до 20-го числа, - продолжает Гай. - Также есть информация, что 11 марта в зону ответственности 2 омсбр 2АК прибыли представители российского подразделения, занимающегося информационными операциями. Предположительно, их работа будет направлена на усиление дискредитации сил АТО в преддверии выборов президента в РФ".



Кроме того, поступают сообщения, что боевики планируют переместить пункт пропуска из Станицы Луганской в Счастье, предполагая возможную эскалацию боевых действий в районе Станицы Луганской.



"Предположительно для организации подобных провокаций и прибыли российские офицеры информационно-психологических операций, - продолжает Мирослав. - Хотят обвинить Украину в использовании российских выборов для проведения военных операций как наглядный пример важности Путина как фактора крепкой руки и контроля. А также создать повод и почву для расширения гибридной агрессии России против Украины".



Напомним, что согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) на этой неделе оккупанты делали съемки постановочных обстрелов.



