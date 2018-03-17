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Архив - Донецкая область

Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями

17.03.2018 08:21
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Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 650 авто. Такие данные приводит Госпогранслужба Украины.

На сайте ГПСУ отмечается, что у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 10 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 50 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 50 соответственно. Неожиданные данные ГПСУ озвучила по КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту пограничников, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, уверяли пограничники.

Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично.

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ДОПОЛНЕНО:

Позже пограничники приизнали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту ГПСУ, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".

 



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди, линия соприкосновения
 
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