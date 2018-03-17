- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 650 авто. Такие данные приводит Госпогранслужба Украины.
На сайте ГПСУ отмечается, что у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 10 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 50 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 50 соответственно. Неожиданные данные ГПСУ озвучила по КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту пограничников, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, уверяли пограничники.
Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично.
***
ДОПОЛНЕНО:
Позже пограничники приизнали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту ГПСУ, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди, линия соприкосновения
- 700 авто стояли с утра у двух донбасских КПВВ
- Донбасс SOS и соцсети - о ситуации на донбасских пунктах пропуска
- Утренняя сводка с донбасских КПВВ: кошмар у Марьинки
- Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ
- Что творится утром 16 ноября на донбасских пунктах пропуска
- Сегодня утром КПВВ "Гнутово" перегружен
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"13:54
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор