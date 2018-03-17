ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации

17.03.2018 06:57

В ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вчера вечером "лег" Интернет.



Пользователи соцсетей, которые смогли туда пробиться, сообщаются об очень низкой скорости Интернета. У некоторых он не работает вовсе. В ироничном ключе местные жители пишут, что оккупационные власти вновь обвинят во всём украинских диверсантов, "перегрызших кабель".



Но есть и такие записил: "Лег интерет канал с России. Потому что пропал у всех провайдеров, проверено Тринити, Матрикс и Промтелеком."



Перебои ощущают как жители Донецка, так и жители Луганска – именно в этих городах проживает большая часть населения ОРДЛО.



ISP Matrix выдал следующее сообщение: "Уважаемые абоненты, аварийные бригады прибыли на место обрыва линии связи и приступили к устранению обрыва. Конкретные сроки локализации неполадки на линиях партнеров магистрального провайдера пока не сообщаются".



Напомним, что с 11 января в ОРДЛО пропала связь Vodafone ("МТС-Украина") – последнего украинского оператора, работающего на неподконтрольной территории. На оккупированной части Луганщины Vodafone вернули неделю спустя. На оккупированной части Донетчины его нет до сих пор.



В общем, отрезание жителей оккупированного Донбасса от цивилизации продолжается. Комендантский час, беспредел оккупантов, насилие, грабежи, убийства, взрывы, отсутствие свободы слова и собраний, нормальных спортивных и культурных мероприятий, непризанность всем миром. Теперь вот еще и лишение связи.



