Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации

17.03.2018 06:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации

В ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вчера вечером "лег" Интернет.

Пользователи соцсетей, которые смогли туда пробиться, сообщаются об очень низкой скорости Интернета. У некоторых он не работает вовсе. В ироничном ключе местные жители пишут, что оккупационные власти вновь обвинят во всём украинских диверсантов, "перегрызших кабель".

Но есть и такие записил: "Лег интерет канал с России. Потому что пропал у всех провайдеров, проверено Тринити, Матрикс и Промтелеком."

Перебои ощущают как жители Донецка, так и жители Луганска – именно в этих городах проживает большая часть населения ОРДЛО.

ISP Matrix выдал следующее сообщение: "Уважаемые абоненты, аварийные бригады прибыли на место обрыва линии связи и приступили к устранению обрыва. Конкретные сроки локализации неполадки на линиях партнеров магистрального провайдера пока не сообщаются".

Напомним, что с 11 января в ОРДЛО пропала связь Vodafone ("МТС-Украина") – последнего украинского оператора, работающего на неподконтрольной территории. На оккупированной части Луганщины Vodafone вернули неделю спустя. На оккупированной части Донетчины его нет до сих пор.

В общем, отрезание жителей оккупированного Донбасса от цивилизации продолжается. Комендантский час, беспредел оккупантов, насилие, грабежи, убийства, взрывы, отсутствие свободы слова и собраний, нормальных спортивных и культурных мероприятий, непризанность всем миром. Теперь вот еще и лишение связи.



Теги: Донбасс, Интернет, связь, оккупанты, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх