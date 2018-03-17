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ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
В ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вчера вечером "лег" Интернет.
Пользователи соцсетей, которые смогли туда пробиться, сообщаются об очень низкой скорости Интернета. У некоторых он не работает вовсе. В ироничном ключе местные жители пишут, что оккупационные власти вновь обвинят во всём украинских диверсантов, "перегрызших кабель".
Но есть и такие записил: "Лег интерет канал с России. Потому что пропал у всех провайдеров, проверено Тринити, Матрикс и Промтелеком."
Перебои ощущают как жители Донецка, так и жители Луганска – именно в этих городах проживает большая часть населения ОРДЛО.
ISP Matrix выдал следующее сообщение: "Уважаемые абоненты, аварийные бригады прибыли на место обрыва линии связи и приступили к устранению обрыва. Конкретные сроки локализации неполадки на линиях партнеров магистрального провайдера пока не сообщаются".
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО пропала связь Vodafone ("МТС-Украина") – последнего украинского оператора, работающего на неподконтрольной территории. На оккупированной части Луганщины Vodafone вернули неделю спустя. На оккупированной части Донетчины его нет до сих пор.
В общем, отрезание жителей оккупированного Донбасса от цивилизации продолжается. Комендантский час, беспредел оккупантов, насилие, грабежи, убийства, взрывы, отсутствие свободы слова и собраний, нормальных спортивных и культурных мероприятий, непризанность всем миром. Теперь вот еще и лишение связи.
Теги: Донбасс, Интернет, связь, оккупанты, ОРДЛО
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