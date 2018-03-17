ОРДО оставили без обуви и электротоваров

17.03.2018 10:16

Два автомобиля, перевозивших товары в ОРДО (отдельный районы Донецкой области - временно оккупированная территория Украины) с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов.



По данным ГПСУ, транспортными средствами пытались через КПВВ "Гнутово" и "Майорск" незаконно перевезти электротовары и обувь на общую сумму почти 80 000 гривен. Водителей вместе с автомобилями и грузом передали сотрудникам ГФС для принятия правового решения.



В частности, на КПВВ "Гнутово" по маршруту Мариуполь - Макеевка прибыл гражданин Украины 1979 года на а / м "Газель". В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФС в багажном отделении автомобиля обнаружено электротовары в ассортименте, сумма оценки которых составила около 64000 гривен. Данному гражданину были разъяснены правила пересечения линии соприкосновения, товар изъят Государственной фискальной службой для принятия правового решения.



Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично, а один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями. Правда, в ГПСУ уже признали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту пограничников, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".