Последние новости раздела
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
Появились новая карта обстрелов Донбасса
17.03.2018 12:00
Сегодня, 17 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что произошел всего один обстрел.
Напомним, что согласно данным пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, 16 марта, российско-оккупационные войска произвели обстрел в районе населенного пункта Троицкое на Луганском направлении.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
Читайте также:
- Опубликована карта из зоны АТО за 9 декабря
- Появились новая карта обстрелов из зоны АТО
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества
- Появилась новая мартовская карта обстрелов из зоны АТО
- Вся стрельба шла на Донетчине: опубликована карта из зоны АТО
- Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили оба региона
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину11:25
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор