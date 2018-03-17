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Архив - Донецкая область

Полиция с собаками взялась за Покровск

17.03.2018 11:00
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Полиция с собаками взялась за Покровск

В Покровске (бывший Красноармейск, что на Донетчине) полицейские со служебными собаками проверяют поезда и автобусы на отсутствие опасных предметов.

В проверках задействован кинолог с собакой, натренированной на поиск оружия, боеприпасов и взрывчатки, который обследуют транспорт и багаж пассажиров. Повышенные меры безопасности направлены на блокирование незаконных перевозок оружия, боевприпасов и взрывчатки, предупреждения преступлений и несчастных случаев с их использованием и сохранения жизни и здоровья граждан.

Такие меры вызваны большим количеством случаев, когда недобросовестные граждане пытаются провезти в общественном транспорте "сувениры с территории АТО" - на мирную территорию Украины. Под угрозой оказывается жизнь людей, которые не знают, что в сумке соседа по купе или в автобусе - боевые гранаты, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Сотрудники полиции патрулируют территорию вокзалов и осуществляют проверки пассажиров и багажа по прибытии и отправлении междугородных поездов и автобусов. Проверяются не только пассажиры, но и владельцы автомобилей, которые пересекают блокпосты. Кроме того, правоохранители обследуют вагоны и салоны автобусов изнутри. Ведь были случаи, когда боеприпасы находили даже в женских сумочках.



Теги: Донбасс, собаки, полиция, боеприпасы, проверки, Покровск
 
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