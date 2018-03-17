- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
- Жебривский рассказал о перевозках через линию разграничения мебели переселенцев17:54
- Порошенко на Донбассе подписал важные законы17:38
- Ходаковский рассказал, как готовилась война на Донбассе17:10
- В Красногоровке восстали против решения областной власти16:29
- Экологическая катастрофа: есть два варианта решения проблемы Донбасса16:05
Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков
Президент Украины Петр Порошенко, находясь вчера на Донбассе, озвучил планы по воплощению в жизнь идеи со вводом миротворцев на Донбасс.
Глава государства подчеркнул, что украинская власть прилагает все возможные усилия для координации действий с партнерами в нормандской формате.
"Сразу после Пасхи планирую осуществить визит в Германию", - сообщил Порошенко во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Президент отметил, что координация действий направлена на обеспечение принятия решения Совета безопасности ООН о миротворцах, которые должны прийти на украинскую землю, и обеспечить эффективную имплементацию Минских договоренностей.
По словам президента, первоочередными шагами в сфере безопасности должны быть обеспечение устойчивого режима прекращения огня; вывод оккупационных российских войск с Донбасса; беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.
"И подчеркиваю - достижение договоренности о размещении на территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы между Украиной и Россией, полноценной миротворческой миссии ООН, которая должна иметь право и разоружать незаконные вооруженные формирования, и обеспечивать порядок на оккупированных территориях", - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что эти шаги будут способствовать созданию необходимых предпосылок для продвижения на пути политического урегулирования конфликта.
Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил. Он также пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране и сообщил, что поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления Украины к вступлению в НАТО и в Европейский Союз. Также на Донбассе глава государства подписал важные законы.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.
Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай не исключает, что российских военных хотят ввести в миротворческих контингент ООН на Донбассе под видом белорусских миротворцев.
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса: Россия устроит "качели"
У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе
В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс
Миротворцы для Донбасса: чего стоит опасаться
Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа
Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто
Теги: Донбасс, президент, ООН, Порошенко, миротворцы, оккупанты
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса
- В Украине хотят запустить миротворческую миссию ООН на Донбассе в 2018 году
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО
- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе
- Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
- Жебривский рассказал о перевозках через линию разграничения мебели переселенцев17:54
- Порошенко на Донбассе подписал важные законы17:38
- Ходаковский рассказал, как готовилась война на Донбассе17:10
- В Красногоровке восстали против решения областной власти16:29
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Эксперт рассказал, как Украине быстрее стать членом НАТО19:40
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Без связи: страдания по Vodafone-Украина в ОРДО продолжаются19:00
- На Донетчине задержали человека за убойный "сувенир"18:41
- На Донбассе сегодня зафиксирован один обстрел18:19
- Жебривский рассказал о перевозках через линию разграничения мебели переселенцев17:54
- Порошенко на Донбассе подписал важные законы17:38
- Ходаковский рассказал, как готовилась война на Донбассе17:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации