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Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину
Президент Украины Петр Порошенко во время вчерашней поездки на Донбасс пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране.
По словам главы государства, комплекс оборонительных и политико-дипломатические мер побудил Кремль к пониманию, что цена его агрессии каждый день растет.
"Поэтому в Москве не жалеют ни сил, ни денег, ни мозгов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины, - заявил Порошенко. - Нет никакого сомнения, что они будут пытаться использовать весь багаж современных виртуальных политических технологий вмешательства в избирательные кампании, обкатанных ими во всем демократическом пространстве, мире от Америки до Европы… Уже сейчас они делают ставку на подрыв Украины изнутри, используя терроризм и пятую колонну. То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы и правоохранители, по правде говоря, шокирует даже тех, кто уже, кажется, все увидел в своей жизни".
Президент заверил украинских воинов, у ВС Украины очень надежный тыл.
"Я никому не дам, не позволю ударить вам в спину путем масштабной дестабилизации ситуации в стране, - подчеркнул Порошенко. - Подобные сценарии нашего врага, хотя и находят неожиданных союзников за сотни километров вглубь от фронта, - обречены. И не только потому, что им способна противодействовать обновленная система национальной безопасности, но и потому, что они не имеют никакого шанса на поддержку со стороны политически зрелого и высокопатриотическое украинского общества".
Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил.
Теги: политика, Донбасс, президент, военные, Порошенко, дестабилизация
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- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
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- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
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