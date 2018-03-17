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Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил
Президент Украины Петр Порошенко посетил вчера Донбасс, где заявил о юридическом завершении антитеррористической операции (АТО) и начале новой – операции объединенных сил (ООС).
"По моей инициативе ВР приняла Закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины, - отметил глава государства. - Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева. Поставил перед командующим Объединенных сил задачу - укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории".
По словам Порошенко, Наев за время военной службы прошел путь от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. "Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины ", - подчеркнул президент.
Петр Порошенко отметил, что эта должность является чрезвычайно ответственной. "В Ваших руках находятся не только судьбы десятков тысяч военнослужащих, вверенные мной под ваше командование. На ваши плечи ложится ответственность перед народом Украины за его оборону на сложном участке. Как Верховный Главнокомандующий разделяю с Вами эту ответственность", - отметил он, общаясь к Наеву.
Глава государства подчеркнул, что приоритетным и безальтернативным остается освобождение украинского территории политико-дипломатическим путем. "Я ценю в равной степени и жизни военных, и жизни гражданских, - заявил Порошенко. - Несмотря на постоянные провокации со стороны России и ее марионеточных злокачественных образований, мы не видим другого способа достичь мира кроме, как политико-дипломатическим путем, который был бы подкреплен санкционным давлением и увеличением оборонного потенциала нашего государства".
Напомним, что вместо штаба АТО на Донбассе теперь появится Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он планирует, организовывает и контролирует процессы национальной обороны и защиты. Оперативному штабу должны подчиняться все силовые структуры, задействованные в обороне, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. В число подчиненных Оперативного штаба могут входить даже военные прокуратуры, центральные органы исполнительной власти, медицинские учреждения.
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Теги: Донбасс, АТО, Порошенко, Объединенные силы, Операция Объединенных сил
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