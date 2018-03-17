Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово

17.03.2018 11:31

Все КПВВ на Донбассе сегодня, 17 марта, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

8-00 Каргил на Украину.Наверное и на мосту стоят-далеко сзади не видно. Слева снуют туда-сюда. Мы практически стоим.

9-30 На Каргиле в сторону Курахово много, весь подъем на мост забит.

10-00 В Донецк из Марьинки сразу на проверку. В ДНР около 50 машин. Пешеходов из Украины мало. В Украину из Донецка на середине моста автоочередь. Льготы около 10. Автобусы сразу на пост.на нуле пешеходы до конца блоков. Автоочереди нет.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

6-00 Льготных 5-6 машин, основная очередь 70-80 машин на Еленовке

В 8 утра были на Еленовке - машин 120 и плюс 30 льготы, уехали на Гнутово.

11-10 Новотроицк на Донецк сегодня пусто



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

11-00 На Гнутово сразу на досмотр хоть из Донецка, хоть в Донецк. Украина очередь в Мариуполь 10 машин.



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

Нет информации

Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично, а один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями. Правда, позже пограничники приизнали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту ГПСУ, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".