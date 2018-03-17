В Донецке мужчина погиб страшной смертью

17.03.2018 08:46

В Куйбышевском районе оккупированного Донецка вчера произошел смертоносный пожар.

В результате огненного ЧП в частном домовладении по ул. Арбатская погиб мужчина 1964 г.р. Кроме того, огнем уничтожены мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.