В Красногоровке восстали против решения областной власти

17.03.2018 16:29

Сегодня, 17 марта, в городе Красногоровка (подконтрольная часть Донетчины) состоялся митинг. Местные жители требовали от руководителя Донецкой областной администрации Павла Жебривского не отправлять в отставку руководителя военной администрации Красногоровки Олега Ливанчука.



Общественная активистка и жительница прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) Анастасия Квочкина опровергла факты, которые якобы стали причиной увольнения экс-главы военно-гражданской администрации города Олега Ливанчука.



Издание dnews.dn.ua напоминает, что Ливанчука пытались заставить уволиться, самостоятельно написав рапорт. Но он на это не пошел. Конфликты с областными властями начались со скандала с буржуйками.



В результате обстрелов был разрушен магистральный газопровод, из-за чего там отсутствует централизованное отопление. О том, что Донецкая ОВГА не выполнила обязательства по поставкам буржуек в эти прифронтовые города, нардеп от БПП Ольга Червакова заявляла еще в феврале 2017 года с трибуны Верховной Рады.



"Печальная развязка истории с буржуйками в Красногоровке и Марьинке. Прокуратура признала служебную халатность Донецкой ВГА при их закупке для населения. Главному специалисту по работе с гуманитарной помощью Департамента Донецкой ВГА Маляру А.В. вручено подозрение по ч.1 ст. 367 УК Украины. Ему грозит наказание до ограничения свободы на 3 года и запрета занимать определенные должности", – заявила Червакова.



Она напомнила, что в октябре 2016 года обратилась к председателю Донецкой ОВГА Павлу Жебривскому с просьбой обеспечить население альтернативными источниками тепла. Тогда же на буржуйки было выделено 1 188 000 грн. За этим должна была последовать процедура по закупке буржуек: 296 штук – для Марьинки и 264 – для Красногоровки.



"Для городов, где ситуация признана чрезвычайной, законом предусмотрена так называемая "переговорная процедура" – то есть, быстро, без тендеров люди могли бы получить тепло. Что произошло на самом деле. На самом деле буржуйки начали поступать в эти города только после нового года. Тогда я выступала с парламентской трибуны, и пересказала историю, которую мне рассказало руководство Красногоровской ВГА: по документам должно было поступить 264 прибора, а фактически поступило 126, и ни одной тонны угля или другого топлива [для них]", – написала Червакова.



При этом даже поступившие буржуйки не работали или работали плохо. "Как сообщили мне источники в прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что поставленные печи действительно не выполняют свои функции, поскольку являются некачественными", – отмечает нардеп.



По ее информации, в данном уголовном производстве поставщику печей 12.01.2018 года было объявлено подозрение по статье "мошенничество" (ч. 2 ст. 190 УК), и "подделка документов, совершении повторно или по предварительному сговору группой лиц" (ч. 2 ст. 358 УК ). Тогда же производство было направлено в суд.



Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Роман Коржов на своей странице в Facebook написал, что руководитель администрации – Олег Ливанчук – уволен со своей должности распоряжением руководителя ДонОВГА Павла Жебривского. "После того, как мы отказались ставить эти изделия на баланс ВГА и стать соучастниками дерибана, нас начали прессовать. И сегодня как результат имеем распоряжение ВГА П.И. Жебривского об увольнении руководителя ВГА города Красногоровки Ливанчука А. П. Освобождение безосновательно. Но сама реакция интересна ... запасаемся попкорном и следим за противостоянием местных ВГА с областной", – написал он, напомнив, что руководитель районной администрации назначается распоряжением президента Украины.



Сам Ливанчук о возможных причинах своего увольнения и конфликте с областной военно-гражданской администрацией рассказал 16 марта в эфире "5 канала".



"12 марта я находился в Курахово, мне позвонили из администрации и сообщили, что пришла телеграмма в электронном виде о том, что я уволен с занимаемой должности. Была указана причина – невыполнение служебных обязанностей. В чем это заключалось, я пока еще не знаю, я дал запрос в областную администрацию, ожидаю ответа", – заявил он.



По словам Ливанчука, увольнению предшествовала проверка. "Была одна проверка, потом вторая – контрольная, в результате которой мне был объявлен выговор, но я в то время находился на больничном. 8 февраля я ушел на больничный, 13 февраля мне был объявлен выговор, – рассказал он. - Была жалоба одной из местных жительниц, что в городе стихийные свалки, бегают где-то крысы, плохо светят фонари. Приехала комиссия, посмотрела – свалок стихийных нет, остались те, которым более 20 лет, довоенные. Все свалки, которые возникли во время боевых действий, были убраны еще в 2016 году. Город чистый".



Акт проверки комиссией Ливанчук подписывать отказался. "Он был сфальсифицирован. Я внизу в акте написал причину отказа от подписи, что недостоверные данные. Один из членов комиссии даже заплакал, потому что понял, что им дана откровенная команда найти то, чего не было", – вспоминает он.





Ливанчук также рассказал подробно о конфликте с буржуйками, с чего, по его мнению, и началась история его увольнения.



"В декабре 2016 года облгосадминистрация поставила нам буржуйки, нам сказали брать их на баланс, мы отказались. Мы не должны их брать на баланс эти буржуйки, мы за них не отвечаем. За них взялся отвечать Департамент гражданской защиты, они их раздавали. Мы говорили, что они не качественные, – рассказывает экс-глава Красногоровки. - Нам поступило несколько устных жалоб, мы их погасили. Но когда люди начали отапливаться и готовить пищу, это оказалось просто катастрофой. Они не грели, были из тонкостенного металла и не предназначены для отопления и приготовления пищи. Через некоторое время приехали сотрудники спецподразделения, взяли у нас списки людей, сделали фотографии, возбудили уголовное дело. Была проведена экспертиза, которая доказала, что буржуйки не качественные, то есть государственные деньги были выброшены на ветер".



По словам Ливанчука, после истории с буржуйками Жебривский обвинил его: "Чего вы звоните Черваковой и рассказываете что-то".



Это было начало конфликта с облгосадминистрацией.



"Потом у нас происходит обстрел, 27 мая, очень серьезный. У нас более 90 домов было повреждено в течение 2-х дней – 27-28 мая были обстрелы, школа, больница. Мы смогли отстоять больницу, очень хотели ее закрыть, убрать из города, мотивируя тем, что в очень опасном районе находится, под обстрелом. Но, извините, она под обстрелом с 2015 года постоянно, – продолжает Ливанчук. - Население города довольно большое на сегодняшний день. Во-вторых, там работают врачи. В-третьих, необходимо оказывать медицинскую помощь круглосуточно: есть раненые, есть и очень больные, есть и старики, и дети. Больница эта для нас необходима, чтобы город жил".



Экс-глава Красногоровки также сообщил, что под амбулаторию областные власти хотели забрать помещение детского сада. "Хотели сделать амбулаторию в детском садике, а мы не можем дать это здание под амбулаторию, потому что оно целевого назначения. Это дошкольное учреждение, мы не можем поменять статус. Правда, нашли другое помещение, на которое сейчас заканчивают проектную документацию", – вспоминает Ливанчук.



После этих ситуаций в начале июня Ливанчука вызвал заместитель губернатора Донецкой области Виктор Ремский. "И предложил мне и моим заместителям написать рапорта на увольнения. Я задал вопрос, почему. "Ну, был разговор губернатора с гарантом, согласовано, решили Вас уволить". Увольняться мы отказались. Через неделю меня опять вызвали с этим предложением, и через некоторое время еще раз вызвали, – говорит экс-глава Красногоровки. - Так как мы рапорты не написали, "родилась" заявительница с непонятной жалобой, проверки и результат – меня уволили".



А сегодня в Красногоровке прошел тот самый митинг в защиту Ливанчука. Вот, что пишут местные жители социальных сетях:



Юлиана Меркулова: "Все прошло просто замечательно, жители города большие молодцы, просто умнички. Выразили свое гражданское мнение";



Галина Бражник: "Красногоровка – это Украина! Жебривский освобождает патриотов Украины, и на этой неделе возил в Польшу мэра Лимана Цимидана, который сдал город боевикам га весной 2014 года. Из-за таких, как он, за Лиман погибли молодые украинцы и дальше погибают, а Жебривский их не увольняет, а что сделано в городе с 2014 года? По Цимидану принято несколько уголовных дел, восемь томов и все в порядке";



Наталья Голубева: "Ув. Петр Алексеевич (Порошенко – прим.) к вам обращаются жители г. Красногоровка Донецкой области верните нам нашего главу администрации Олега Петровича Леванчука. Не смотря на погодные условия жители нашей многострадальной Красногоровки, которая с 2014 года подвергается ежедневным обстрелам и находится в трех километрах от Донецка, вышли на митинг в поддержку Олега Петровича";



Ярослав Константинов: "Вы посмотрите, что сделано за несколько лет: вода есть постоянно, поездки свободные (даже документы не проверяют), связь есть, электричество есть, даже уличный свет провели по городу, которого не было, да еще и какой современный – на солнечных панелях. И деревья посажены, и площадку сделали, старались люди как могли в тяжелых условиях под постоянными обстрелами. Вспомните как мы все вместе отстояли больницу. Нашу ВГА дискредитировали, не выделяли средства в полном объеме которые нужны для жизнедеятельности города. И даже в этих тяжелых условиях наше руководство находили возможности для решения наших с вами проблем".