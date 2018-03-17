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Архив - Донецкая область

В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов

17.03.2018 12:38
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В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов

Согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) на этой неделе снимали фейковое "кино".

"Центром информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ, в Новочеркасске, начата подготовка очередного цикла фейковых видео материалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса, - сообщают в ГУР. - В частности, 15-16 марта с.г. в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалистами этого центра с привлечением боевиков и военной техники одной из т.н. частей 1 АК (1 Армейский корпус – "армия" подконтрольной РФ группировки "ДНР" - прим. ред.) российско-оккупационных войск проводились съемки постановочных видео фабрикации недостоверных сообщений о т.н. "нарушениях украинской стороной режима прекращения огня". К съемкам привлекались представители российских СМИ и т.н. "депутаты" российских оккупационных администраций".



Теги: Россия, Донбасс, фейк, оккупанты, ГУР
 
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