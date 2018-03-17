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Архив - Донецкая область

В районе АТО за сутки произошел один обстрел

17.03.2018 08:00
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В районе АТО за сутки произошел один обстрел

Согласно данным пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, 16 марта, российско-оккупационные войска произвели один обстрел опорных пунктов ВСУ на Донбассе.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина", - сообщил штаб в итоговой сводке за сутки.

Отмечается, что в результате вражеского огня ни один украинский воин вчера не пострадал.



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ, оккупанты
 
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