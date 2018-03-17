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Архив - Донецкая область

Война РФ и НАТО: президент Украины сделал громкое заявление на Донбассе

17.03.2018 14:57
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Война РФ и НАТО: президент Украины сделал громкое заявление на Донбассе

Президент Петр Порошенко во время вчерашней поездки на Донбасс сообщил военнослужащим, что поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления Украины к вступлению в НАТО и в Европейский Союз.

"Пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом, - отметил президент во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. – Это, несмотря на то, что Украина еще не является его членом… Но мы, наконец, статус аспиранта, страны, претендующей на членство вместе с нашими партнерами из Грузии, другими государствами".

Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на принятии Плана действий по членству в Альянсе.

"Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО и в Европейский Союз", - сообщил глава государства.

Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил. Он также пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Порошенко
 
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