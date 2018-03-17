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Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех

17.03.2018 20:40
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Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех

Сегодня, 17 марта, Донецкий национальный технический университет (после захвата Донецка в 2014-м пророссийскими силами, он переселился в Красноармейск, переименованный в 2016 году в Покровск) провел День открытых дверей.

Едва переступив порог университета, школьники и их родители были окружены вниманием студентов-экскурсоводов, которые с радостью приветствовали гостей и провели их аудиториями и лабораториями вуза, рассказали об университете много интересного и ответили на вопросы присутствующих, сообщается на странице вуза-переселенца в Фейсбуке.

После этого в большом зале состоялась официальная часть. После ознакомительной презентации о университет слово предоставили заместителю городского головы Покровска Юрию Третяку. Он призвал молодежь сделать правильный выбор и воспользоваться всеми преимуществами, которые открываются перед студентами старейшего вуза Донбасса.

Далее с разъяснениями правил и условий приема 2018 выступила Анна Марина, заместитель председателя приемной комиссии. Присутствующие услышали информацию относительно предметов, необходимых для прохождения ВНО для поступления каждую конкретную специальность ДонНТУ, а также - по ключевым этапам вступительной кампании, порядке подачи документов и специфике расчета конкурсного балла.

Также слово предоставили и деканам и их заместителям, которые кратко охарактеризовали свои факультеты. Представители совета студенческого самоуправления рассказали об опыте стажировке в зарубежном вузе-партнере, о деятельности совета.

По завершении официальной части состоялись встречи потенциальных студентов с деканами и преподавателями факультетов, во время которых была предоставлена более подробная информация об особенностях поступления и обучения.



Теги: Донецк, Донбасс, образование, студенты, ВУЗ, ДонНТУ
 
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