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Архив - Донецкая область

Авдеевку возрождают бойцы ВСУ и ГСЧС

18.03.2018 13:56
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Авдеевку возрождают бойцы ВСУ и ГСЧС

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что продолжаются работы по восстановлению разрушенной российско-оккупационными войсками инфраструктуры прифронтовой Авдеевки.

Сейчас основные усилия сосредоточены на улице Леваневского, что в районе старой части города. Здесь дома подверглись наибольшим разрушениям вследствие вражеских обстрелов.

"В первую очередь военные чинят помещения малообеспеченных семей, инвалидов и одиноких пожилых людей, - отмечает пресс-центр. - Здесь уже восстановлено около 50% частных домов. Завершить ремонт кровель домов по улице Леваневского планируют уже к концу месяца".

Параллельно продолжаются работы в многоквартирных домах и на объектах социальной сферы.

Ремонтные работы проходят при поддержке Донецкой областной ВГА, Международного комитета Красного Креста и СММ ОБСЕ. Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК, гражданско-военного сотрудничества и специалисты ГСЧС Украины.

Как сообщает avdeevka.city, с начала проведения работ (с августа 2017-го) бойцы ГСЧС завершили в Авдеевке восстановительные работы более чем по 300 адресам.



Теги: Донбасс, Авдеевка, восстановление, АТО, бойцы
 
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