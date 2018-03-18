Авдеевку возрождают бойцы ВСУ и ГСЧС

18.03.2018 13:56

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что продолжаются работы по восстановлению разрушенной российско-оккупационными войсками инфраструктуры прифронтовой Авдеевки.



Сейчас основные усилия сосредоточены на улице Леваневского, что в районе старой части города. Здесь дома подверглись наибольшим разрушениям вследствие вражеских обстрелов.



"В первую очередь военные чинят помещения малообеспеченных семей, инвалидов и одиноких пожилых людей, - отмечает пресс-центр. - Здесь уже восстановлено около 50% частных домов. Завершить ремонт кровель домов по улице Леваневского планируют уже к концу месяца".



Параллельно продолжаются работы в многоквартирных домах и на объектах социальной сферы.



Ремонтные работы проходят при поддержке Донецкой областной ВГА, Международного комитета Красного Креста и СММ ОБСЕ. Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК, гражданско-военного сотрудничества и специалисты ГСЧС Украины.



Как сообщает avdeevka.city, с начала проведения работ (с августа 2017-го) бойцы ГСЧС завершили в Авдеевке восстановительные работы более чем по 300 адресам.