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Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ

18.03.2018 08:35
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Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ

Согласно данным пресс-центр штаба АТО, минувшие сутки, 17 марта, прошли на Донбасском фронте практически тихо. А оккупанты Донетчины и вовсе заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушали условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО. На Донецком направлении враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - сообщается в итоговой сводке пресс-центра штаба АТО за сутки.

В свою очередь, в т.н. "оперативном командовании" пророссийской терроритической группировки "ДНР" признали: "За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано". При этом оккупанты Донетчины, которые обычно приписывают украинским воинам несуществующие обстрелы, подчеркнули, что соблюдение режима тишины отмечается вторые сутки подряд.



Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ВСУ, фронт
 
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