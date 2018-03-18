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Архив - Донецкая область

Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения

18.03.2018 08:07
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Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения

По данным Госпогранслужбы Украины, через КПВВ у донбасской линии разграничения 17 марта последовало 33,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

Статистика по каждому из контрольных пунктов въезда-выезда выглядит следущим образом:

"Майорск" - 7836 человек и 999 транспортных средств;

"Марьинка" - 8020 человек и 1550 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6280 человек и 1210 транспортных средств;

"Гнутово" - 3639 человек и 935 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7490 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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