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Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения
18.03.2018 08:07
По данным Госпогранслужбы Украины, через КПВВ у донбасской линии разграничения 17 марта последовало 33,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Статистика по каждому из контрольных пунктов въезда-выезда выглядит следущим образом:
"Майорск" - 7836 человек и 999 транспортных средств;
"Марьинка" - 8020 человек и 1550 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6280 человек и 1210 транспортных средств;
"Гнутово" - 3639 человек и 935 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7490 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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