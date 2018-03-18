Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"

18.03.2018 10:10

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня, 18 марта, на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.



По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 15 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 30 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 20 и 20 соответственно.



Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.



Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.