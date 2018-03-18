Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей

18.03.2018 09:47

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (охватывает период с вечера 15 по вечер 16 марта), в Донецкой области зафиксировано увеличение обстрелов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом зафиксировано меньшее количество взрывов (около 52 в сравнении с примерно 140).



Вечером 15 и ночью 16 марта камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 снаряд с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 4 снаряда с запада на восток и 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 2 взрыва неопределенного происхождения и 63 снаряда (43 с запада на восток и 20 с востока на запад) — все в 0,5–3 км к югу. Во второй половине дня 16 марта эта же камера зафиксировала в хронологической последовательности 7 снарядов с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 2 снаряда с запада на восток, 15 вспышек дульного пламени и 2 снаряда с запада на восток — все в 0,5–3 км к югу.



Днем 16 марта со своей позиции к северо-западу от железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения, примерно 12 очередей и 50 выстрелов из стрелкового оружия — все на расстоянии 0,3–3 км к юго-западу.



Вечером 15 и в ночь на 16 марта камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от н. п. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 взрыва неопределенного происхождения, 14 снарядов с запада на восток, 3 снаряда с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 4 снаряда с запада на восток и 3 снаряда с востока на запад, а затем в общей сложности 12 взрывов неопределенного происхождения и 41 снаряд (40 с запада на восток и 1 с востока на запад) — все в 1–4 км к северу.



Днем 16 марта со своей позиции на северо-восточной окраине н. п. Павлополь (подконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северо-востоку, востоку, востоко-юго-востоку и юго-востоку.



Осуществляя патрулирование на юго-западной окраине н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя), члены патруля Миссии слышали 4 взрыва неопределенного происхождения, 60 выстрелов из стрелкового оружия и 15 очередей из крупнокалиберного пулемета на неустановленном расстоянии к востоку.



Находясь в 2,2 км к юго-востоку от Лебединского, наблюдатели слышали 13 взрывов неопределенного происхождения, более 300 очередей из крупнокалиберного пулемета и около 500 выстрелов из стрелкового оружия на неустановленном расстоянии к северу.

Напомним, что первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта.