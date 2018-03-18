Донетчина сегодня протестовала

18.03.2018 17:19

Сегодня, 18 марта, в Донецкой области прошли акции против проведения выборов президента РФ в аннексированном Россией Крыму.



Акции протеста прошли в Славянске, Краматорске, Мариуполе, Бахмуте и Покровском районе. Их участники пришли на митинги с плакатами "Крым это Украина", "Нет выборам президента РФ в Крыму", а также выступили с призывами к мировому сообществу не признавать результаты выборов. Активисты подчеркивали, что Крым, Донецк, Луганск - это Украина.



Всего в Донецкой области около 300 человек вышли выразить свою позицию и поддержать жителей аннексированного Крыму. В акциях приняли участие представители общественных организаций, волонтеры, активисты и жители области.