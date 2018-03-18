Фесенко очертил перспективы ввода миротворцев на Донбасс

18.03.2018 18:00

Известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе у участников переговорного процесса есть прогресс в технической части. Но при этом нет политического консенсуса.



"Нет политического согласия по ключевым вопросам, никакого продвижения по ключевым вопросам не произошло. Продвижение есть в дискуссии о технических параметрах миссии – численность ее; уже обсуждают, кто может участвовать в этой миссии", – отметил Фесенко в интервью Ukrlife.TV



Он заявил, что Германия и Франция (страны нормандской четверки, куда также входят Украины и РФ) участвовали в предложении по миротворцам на Донбассе, которое спецпредставитель США по Украине Курт Волкер передал помощнику президента России Владиславу Суркову. Теперь все ждут ответ от президента РФ Владимира Путина (которого сегодня переизбирают на очередной срок).



Фесенко сообщил, что когда он с коллегами был в немецком МИД, им сообщили "одну сенсационную вещь". "Предложение, которое передал Волкер Суркову, это на самом деле совместное предложение. Его готовили Германия и Франция вместе с Соединенными Штатами. Это некое компромиссное предложение по миротворцам. Ответ они ожидают после президентских выборов [в России], – рассказывает Фесенко. - Все прекрасно понимают, что Путин останется. Но с точки зрения формальной легитимности (а это очень важно для той же немецкой дипломатии), ты должен подкрепить свой мандат и уже, как новый президент, можешь дать ответ. Предложения были переданы в неофициальном формате – non paper. Без подписей, это не была официальная нота… Будем ждать, какой они дадут ответ. Но я не разделяю оптимистические ожидания, что чуть ли не осенью появятся миротворцы".



По мнению эксперта, спрогнозировать ситуацию по введению миротворческой миссии на Донбасс можно будет после президентских выборов в России. "Я думаю, вторая половина марта-апрель, может быть в начале мая мы сможем увидеть, будет ли какой-то компромисс или нет. Пока я скептик, – отмечает Фесенко. - Уже осенью начнется избирательная кампания в Украине. Во время нее, и на президентских, и на парламентских выборах провести через Верховную Раду какой-либо компромиссный документ, например, законопроект о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет невозможно. Это будет крайне сложно сделать и очень конфликтно".

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай не исключает, что российских военных хотят ввести в миротворческих контингент ООН на Донбассе под видом белорусских миротворцев.

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