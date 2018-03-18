Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки

18.03.2018 19:14

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что сегодня, 18 марта, по состоянию на 18:00, на Донбассе зафиксирован один обстрел.



"Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов, - сообщается в вечерней сводке. - На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал".



На Луганском направлении сегодня соблюдался режим полного прекращения огня. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины.