Последние новости раздела
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами19:01
Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки
18.03.2018 19:14
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что сегодня, 18 марта, по состоянию на 18:00, на Донбассе зафиксирован один обстрел.
"Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов, - сообщается в вечерней сводке. - На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал".
На Луганском направлении сегодня соблюдался режим полного прекращения огня. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, АТО, ВСУ
Читайте также:
- Авдеевка опять под огнем, ранена женщина
- У Авдеевки сыпятся мины
- Волонтер Доник: об обстреле Авдеевки и оккупированной территории
- Волонтер: готовится захват Авдеевки, ОБСЕ эвакуирует наблюдателей
- Боевики про обстрел Авдеевки: ложь и провокация!
- Захарченко с котенком и снаряды с минами: подробности "обстрела" главаря "ДНР"
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Россия опять выбрала Путина20:11
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Донетчина сегодня протестовала
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО