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Архив - Донецкая область

Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса

18.03.2018 07:00
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Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса

Бойцы 34-го батальона, которые сейчас держат оборону на передовой под Донецком, в свободное от боевых задач время... разрисовывают мины.

Как сообщает Фонд "Вернись живым" ("Повернись живим"), воины выбирают для "арт-припасов" черно-красные цвета, а также изображают на минах черепа. "Жаль, - говорят, - отправлять такие красивые мины боевикам, но будем вынуждены это делать, если они и дальше будут продолжать свои вооруженные провокации".

Напомним, что с 00:00 5 марта на Донбассе действует так называемое перемирие. За это время, по данным пресс-центра штаба АТО, погибли шестеро защитников Украины и еще 17 военных получили ранения.

Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил. Он также пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране и сообщил, что поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления Украины к вступлению в НАТО и в Европейский Союз.



Теги: Донбасс, перемирие, воины, боевики, мины
 
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