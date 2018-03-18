Крым, агрессор, выборы, заключенные: Славянск вышел на протест

18.03.2018 16:00

Сегодня 18 марта, в Славянске группа активистов собралась на Соборной площади в знак протеста против выборов президента Российской Федерации в незаконно оккупированной Россией украинском Крыму.



Как сообщает slavdelo.dn.ua, основные требования были адресованы как к международному сообществу, так и к государству-агрессору. Среди них - не признавать незаконных выборов в Крыму, немедленно прекратить незаконную российскую оккупацию украинского полуострова, освободить политзаключенных, ввести новые украинские и международные санкции против РФ, бойкотировать на уровне политических элит Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.



По словам устроителей акции, в Крыму российским режимом незаконно содержится как минимум 40 политических заключенных, а в целом из 66 узников Кремля - 38 крымских татар. Почти ежедневно в Крыму происходят незаконные обыски и административные преследования граждан оккупационными властями Российской Федерации.

Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму (это происходит сегодня, 18 марта) нарушает Устав ООН.



Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.



Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".



Напомним, выборы президента России проходят сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. За кресло главы РФ борются восемь кандидатов : Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ( "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ( "Коммунисты России"), Борис Титов ( "Партия роста"), Григорий Явлинский ( "Яблоко"). Впрочем, все прекрасно понимают, что победит действующий президент, узурпировавший власть. По этому поводу выборы президента РФ даже называют "выборы Путина".



Отметим, что Россия традиционно с момента аннексии Крыма проводит голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.

Несмотря на уверенность в своей победе 18 марта, президент РФ Владимир Путин, который сегодня уже проголосовал, думает о мире и России после себя. Об этом говорится в анализе американского аналитического центра Stratfor о том, каким может быть четвертый президентский срок Путина.

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