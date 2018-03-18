Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ

18.03.2018 16:40

В КПВВ "Марьинка", что у линии разграничения на Донбассе, в одном из авто нашли ружье.



Пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы, при осмотре автомобиля "АЗЛК", который направлялся на въезд с неподконтрольной территории, с помощью служебной собаки, в багажном отделении обнаружили охотничье ружье "Берета".



Найденное оружие передано сотрудниками Нацполиции.



Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.



Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.

Сегодня утром у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.