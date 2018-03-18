Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ

18.03.2018 16:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ

В КПВВ "Марьинка", что у линии разграничения на Донбассе, в одном из авто нашли ружье.

Пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы, при осмотре автомобиля "АЗЛК", который направлялся на въезд с неподконтрольной территории, с помощью служебной собаки, в багажном отделении обнаружили охотничье ружье "Берета".

Найденное оружие передано сотрудниками Нацполиции.

Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.

Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.

Сегодня утром у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.



Теги: Донбасс, оружие, пункт пропуска, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх