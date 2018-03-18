На Донбассе приготовили гаубицы и реактивные системы залпового огня

18.03.2018 07:44

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), в неподконтрольных украинскому правительству района Донетчины замечены РСЗО "Град".



Миссия, в частности, зафиксировала 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные там в нарушение линий отвода.



Кроме того, 15 марта беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 6 танков (три Т-64 и три Т-72), 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 3 единицы буксируемой артиллерии (Д-20, 152 мм) возле н. п. Новоселовка (37 км к северо-востоку от Донецка).



Также в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода команда Миссии зафиксировала 6 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 5 самоходных гаубиц (2С1).