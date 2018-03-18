На Донбассе всё стало хуже

18.03.2018 18:18

В отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отмечается, что с ноября 2017-го по февраль 2018-го на Донбассе ухудшились условия жизни людей, находящихся вблизи линии разграничения сторон.



"Ухудшились условия жизни для почти 600 тыс. людей, живущих вблизи линии соприкосновения. Это связано с повреждениями жилья, объектов водной инфраструктуры, ограниченным доступом к медицине и другим базовым услугам, а также с ухудшающейся социально-экономической средой", – говорится в отчете, материалы которого изданию ZN.UA предоставила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер



Также отмечается, что повреждения жизненно-важных объектов водной инфраструктуры могут обернуться ограничением доступа к безопасной воде для 1,1 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения.



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