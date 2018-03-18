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Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), патрули Миссии посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.
На пункте пропуска на границе вблизи Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР" приказал патрулю Миссии покинуть этот район. Но до этого наблюдатели увидели транспортные средства в очереди, но ни одного, которое бы пересекало границу.
В течение 25 минут наблюдения на пункте пропуска возле н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) патруль Миссии видел 6 человек (4 мужчин, от 30 до 60 лет, и 2 женщин, примерно 50 лет), которые зашли в Украину, и не видели никого, кто бы выходил из Украины.
На пешеходном пункте пропуска возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) члены команды СММ не зафиксировали никакого передвижения через границу.
Теги: Донбасс, граница, ДНР, ЛНР, СММ ОБСЕ
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